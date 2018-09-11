Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.676 0,79 BIST ANKARA 118.704 0,26 BIST ANTALYA 48.849 -2,99 BIST BALIKESİR 60.119 1,79 BIST BURSA 150.598 0,69 BIST DENIZLI 70.539 -1,18 BIST ISTANBUL 96.141 0,85 BIST IZMIR 148.566 0,44 BIST KAYSERI 263.414 -2,19 BIST KOCAELI 229.337 2,25 BIST KONYA 59.376 4,26 BIST TEKIRDAĞ 190.647 -0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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