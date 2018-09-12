Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.015 -0,83 BIST ANKARA 118.202 -0,42 BIST ANTALYA 48.285 -1,15 BIST BALIKESİR 59.122 -1,66 BIST BURSA 154.292 2,45 BIST DENIZLI 70.313 -0,32 BIST ISTANBUL 95.950 -0,20 BIST IZMIR 147.730 -0,56 BIST KAYSERI 257.866 -2,11 BIST KOCAELI 230.660 0,58 BIST KONYA 59.302 -0,13 BIST TEKIRDAĞ 186.954 -1,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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