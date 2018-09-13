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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.340 0,67 BIST ANKARA 121.854 3,09 BIST ANTALYA 49.035 1,55 BIST BALIKESİR 59.122 0,00 BIST BURSA 156.757 1,60 BIST DENIZLI 71.740 2,03 BIST ISTANBUL 98.179 2,32 BIST IZMIR 151.166 2,33 BIST KAYSERI 263.701 2,26 BIST KOCAELI 230.974 0,14 BIST KONYA 61.146 3,11 BIST TEKIRDAĞ 191.122 2,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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