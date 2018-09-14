Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.809 -0,27 BIST ANKARA 122.420 0,46 BIST ANTALYA 49.169 0,27 BIST BALIKESİR 59.225 0,17 BIST BURSA 156.529 -0,15 BIST DENIZLI 71.444 -0,41 BIST ISTANBUL 98.269 0,09 BIST IZMIR 150.174 -0,66 BIST KAYSERI 262.029 -0,63 BIST KOCAELI 234.723 1,62 BIST KONYA 60.339 -1,32 BIST TEKIRDAĞ 191.801 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
THY tarihinin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştı
TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Merkez Bankası sonrası dolar ne kadar oldu? 13 Eylül dolar yorumları
Borsa güne yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi