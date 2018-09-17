Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.997 0,09 BIST ANKARA 120.644 -1,45 BIST ANTALYA 49.533 0,74 BIST BALIKESİR 58.933 -0,49 BIST BURSA 154.197 -1,49 BIST DENIZLI 71.761 0,44 BIST ISTANBUL 97.957 -0,32 BIST IZMIR 152.347 1,45 BIST KAYSERI 267.325 2,02 BIST KOCAELI 231.273 -1,47 BIST KONYA 59.611 -1,21 BIST TEKIRDAĞ 190.328 -0,77(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BDDK’den swap düzenlemesi
Yerli tohum için önemli adım! Ve ilk hasat gerçekeşti
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Dolar ne kadar? 17 Eylül dolar/TL yorumları
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum