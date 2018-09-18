Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.619 0,31 BIST ANKARA 122.059 1,17 BIST ANTALYA 49.535 0,00 BIST BALIKESİR 59.088 0,26 BIST BURSA 155.648 0,94 BIST DENIZLI 73.202 2,01 BIST ISTANBUL 99.193 1,26 BIST IZMIR 152.312 -0,02 BIST KAYSERI 274.144 2,55 BIST KOCAELI 229.852 -0,61 BIST KONYA 60.117 0,85 BIST TEKIRDAĞ 191.979 0,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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