Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 203.880 1,63 BIST ANKARA 123.000 0,77 BIST ANTALYA 49.636 0,20 BIST BALIKESİR 60.363 2,16 BIST BURSA 155.085 -0,36 BIST DENIZLI 73.492 0,40 BIST ISTANBUL 99.776 0,59 BIST IZMIR 157.065 3,12 BIST KAYSERI 275.799 0,60 BIST KOCAELI 232.705 1,24 BIST KONYA 61.336 2,03 BIST TEKIRDAĞ 193.749 0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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