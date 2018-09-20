Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.236 -1,79 BIST ANKARA 122.316 -0,56 BIST ANTALYA 50.703 2,15 BIST BALIKESİR 59.393 -1,61 BIST BURSA 153.621 -0,94 BIST DENIZLI 72.302 -1,62 BIST ISTANBUL 100.141 0,37 BIST IZMIR 155.579 -0,95 BIST KAYSERI 270.186 -2,04 BIST KOCAELI 228.712 -1,72 BIST KONYA 60.548 -1,28 BIST TEKIRDAĞ 196.271 1,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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