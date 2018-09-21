Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 202.242 1,00 BIST ANKARA 123.707 1,14 BIST ANTALYA 50.786 0,16 BIST BALIKESİR 59.658 0,45 BIST BURSA 153.953 0,22 BIST DENIZLI 73.115 1,12 BIST ISTANBUL 101.523 1,38 BIST IZMIR 155.514 -0,04 BIST KAYSERI 274.145 1,47 BIST KOCAELI 238.670 4,35 BIST KONYA 61.053 0,83 BIST TEKIRDAĞ 201.075 2,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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