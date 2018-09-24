Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 202.969 0,36 BIST ANKARA 125.458 1,42 BIST ANTALYA 51.411 1,23 BIST BALIKESİR 59.890 0,39 BIST BURSA 157.036 2,00 BIST DENIZLI 73.580 0,64 BIST ISTANBUL 102.619 1,08 BIST IZMIR 155.421 -0,06 BIST KAYSERI 276.819 0,98 BIST KOCAELI 239.524 0,36 BIST KONYA 61.599 0,90 BIST TEKIRDAĞ 202.334 0,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Fitch'ten Türk bankalarına uyarı
Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 125 liraya satılıyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)
Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor
THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı
Borsa güne yükselişle başladı
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum