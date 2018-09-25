Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 205.681 1,34 BIST ANKARA 127.079 1,29 BIST ANTALYA 50.615 -1,55 BIST BALIKESİR 59.744 -0,24 BIST BURSA 158.398 0,87 BIST DENIZLI 73.800 0,30 BIST ISTANBUL 102.653 0,03 BIST IZMIR 156.144 0,47 BIST KAYSERI 275.883 -0,34 BIST KOCAELI 240.487 0,40 BIST KONYA 60.768 -1,35 BIST TEKIRDAĞ 201.138 -0,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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