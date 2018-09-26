Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 202.092 -1,74 BIST ANKARA 126.566 -0,40 BIST ANTALYA 50.843 0,45 BIST BALIKESİR 59.266 -0,80 BIST BURSA 159.966 0,99 BIST DENIZLI 74.604 1,09 BIST ISTANBUL 101.787 -0,84 BIST IZMIR 155.674 -0,30 BIST KAYSERI 277.572 0,61 BIST KOCAELI 243.955 1,44 BIST KONYA 60.263 -0,83 BIST TEKIRDAĞ 200.401 -0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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