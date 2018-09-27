Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.393 -0,35 BIST ANKARA 128.111 1,22 BIST ANTALYA 50.979 0,27 BIST BALIKESİR 59.353 0,15 BIST BURSA 154.594 -3,36 BIST DENIZLI 74.937 0,45 BIST ISTANBUL 102.122 0,33 BIST IZMIR 154.564 -0,71 BIST KAYSERI 277.156 -0,15 BIST KOCAELI 241.810 -0,88 BIST KONYA 61.080 1,36 BIST TEKIRDAĞ 199.053 -0,67(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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