Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 200.427 -0,48 BIST ANKARA 127.769 -0,27 BIST ANTALYA 50.908 -0,14 BIST BALIKESİR 60.350 1,68 BIST BURSA 152.381 -1,43 BIST DENIZLI 74.085 -1,14 BIST ISTANBUL 101.571 -0,54 BIST IZMIR 153.331 -0,80 BIST KAYSERI 294.379 6,21 BIST KOCAELI 239.562 -0,93 BIST KONYA 60.601 -0,78 BIST TEKIRDAĞ 204.177 2,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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