Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 198.700 -0,86 BIST ANKARA 128.808 0,81 BIST ANTALYA 50.148 -1,49 BIST BALIKESİR 59.474 -1,45 BIST BURSA 153.078 0,46 BIST DENIZLI 73.461 -0,84 BIST ISTANBUL 100.524 -1,03 BIST IZMIR 153.084 -0,16 BIST KAYSERI 292.670 -0,58 BIST KOCAELI 234.826 -1,98 BIST KONYA 60.844 0,40 BIST TEKIRDAĞ 202.352 -0,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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