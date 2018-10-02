Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.682 -1,52 BIST ANKARA 127.039 -1,37 BIST ANTALYA 50.263 0,23 BIST BALIKESİR 58.013 -2,46 BIST BURSA 154.040 0,63 BIST DENIZLI 73.196 -0,36 BIST ISTANBUL 100.329 -0,19 BIST IZMIR 152.521 -0,37 BIST KAYSERI 285.907 -2,31 BIST KOCAELI 235.168 0,15 BIST KONYA 60.508 -0,55 BIST TEKIRDAĞ 200.177 -1,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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