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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.558 -0,57 BIST ANKARA 125.710 -1,05 BIST ANTALYA 50.225 -0,08 BIST BALIKESİR 56.932 -1,86 BIST BURSA 153.674 -0,24 BIST DENIZLI 73.779 0,80 BIST ISTANBUL 99.377 -0,95 BIST IZMIR 150.709 -1,19 BIST KAYSERI 277.128 -3,07 BIST KOCAELI 236.865 0,72 BIST KONYA 59.607 -1,49 BIST TEKIRDAĞ 199.770 -0,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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