Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.150 -3,29 BIST ANKARA 119.393 -5,03 BIST ANTALYA 47.473 -5,48 BIST BALIKESİR 53.758 -5,57 BIST BURSA 150.087 -2,33 BIST DENIZLI 70.644 -4,25 BIST ISTANBUL 95.989 -3,41 BIST IZMIR 145.350 -3,56 BIST KAYSERI 263.901 -4,77 BIST KOCAELI 243.611 2,85 BIST KONYA 56.171 -5,76 BIST TEKIRDAĞ 192.035 -3,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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