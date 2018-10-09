Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.702 -0,37 BIST ANKARA 123.869 0,14 BIST ANTALYA 48.253 1,58 BIST BALIKESİR 56.001 -0,78 BIST BURSA 155.369 0,92 BIST DENIZLI 72.240 2,35 BIST ISTANBUL 95.933 0,40 BIST IZMIR 152.325 2,96 BIST KAYSERI 281.038 3,59 BIST KOCAELI 251.058 1,99 BIST KONYA 60.633 0,08 BIST TEKIRDAĞ 191.369 -0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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