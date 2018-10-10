Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.934 -2,96 BIST ANKARA 120.503 -2,72 BIST ANTALYA 47.687 -1,17 BIST BALIKESİR 54.259 -3,11 BIST BURSA 152.315 -1,97 BIST DENIZLI 70.385 -2,57 BIST ISTANBUL 94.198 -1,81 BIST IZMIR 146.379 -3,90 BIST KAYSERI 268.927 -4,31 BIST KOCAELI 242.452 -3,43 BIST KONYA 57.181 -5,69 BIST TEKIRDAĞ 186.058 -2,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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