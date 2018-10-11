Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.443 -0,26 BIST ANKARA 121.213 0,59 BIST ANTALYA 47.551 -0,28 BIST BALIKESİR 54.776 0,95 BIST BURSA 152.085 -0,15 BIST DENIZLI 69.453 -1,32 BIST ISTANBUL 93.952 -0,26 BIST IZMIR 148.423 1,40 BIST KAYSERI 266.488 -0,91 BIST KOCAELI 241.441 -0,42 BIST KONYA 56.241 -1,64 BIST TEKIRDAĞ 187.052 0,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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