Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 202.096 3,81 BIST ANKARA 128.535 3,02 BIST ANTALYA 48.498 1,30 BIST BALIKESİR 57.289 3,42 BIST BURSA 153.569 0,75 BIST DENIZLI 72.229 3,11 BIST ISTANBUL 97.628 1,74 BIST IZMIR 157.320 2,39 BIST KAYSERI 280.247 1,87 BIST KOCAELI 240.113 -1,21 BIST KONYA 58.062 2,79 BIST TEKIRDAĞ 192.138 1,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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