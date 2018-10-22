Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.934 -1,91 BIST ANKARA 117.816 -3,35 BIST ANTALYA 47.397 -2,20 BIST BALIKESİR 52.824 -3,17 BIST BURSA 148.705 0,50 BIST DENIZLI 70.741 -1,63 BIST ISTANBUL 93.861 -1,72 BIST IZMIR 148.616 -0,92 BIST KAYSERI 265.609 -1,58 BIST KOCAELI 236.410 -1,75 BIST KONYA 61.117 0,92 BIST TEKIRDAĞ 185.074 -2,77(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Sürücüsüz araçlar 2021'de yolda olacak
Vakıf Emeklilik’ten enflasyonla mücadeleye tam destek
2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!
Kredi faizlerinin artması ikinci el otomobil piyasasını vurdu
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum