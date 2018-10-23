Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.991 -1,51 BIST ANKARA 116.062 -1,49 BIST ANTALYA 47.375 -0,05 BIST BALIKESİR 51.142 -3,18 BIST BURSA 145.361 -2,25 BIST DENIZLI 70.000 -1,05 BIST ISTANBUL 92.227 -1,74 BIST IZMIR 146.185 -1,64 BIST KAYSERI 258.649 -2,62 BIST KOCAELI 236.088 -0,14 BIST KONYA 60.121 -1,63 BIST TEKIRDAĞ 177.643 -4,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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