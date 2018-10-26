Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.747 -4,31 BIST ANKARA 112.140 -3,24 BIST ANTALYA 45.773 -2,95 BIST BALIKESİR 48.379 -2,76 BIST BURSA 134.076 -3,82 BIST DENIZLI 71.881 -0,26 BIST ISTANBUL 92.181 -1,67 BIST IZMIR 143.672 -3,65 BIST KAYSERI 249.385 -3,04 BIST KOCAELI 221.481 -6,04 BIST KONYA 56.013 -6,05 BIST TEKIRDAĞ 167.082 -4,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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