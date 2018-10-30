Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.150 -1,44 BIST ANKARA 112.523 0,34 BIST ANTALYA 45.072 -1,53 BIST BALIKESİR 47.768 -1,26 BIST BURSA 142.469 6,26 BIST DENIZLI 70.218 -2,31 BIST ISTANBUL 90.155 -2,20 BIST IZMIR 141.189 -1,73 BIST KAYSERI 251.135 0,70 BIST KOCAELI 219.662 -0,82 BIST KONYA 54.346 -2,98 BIST TEKIRDAĞ 164.530 -1,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Uçmak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı!
Yurt dışından gelip almadan gitmiyorlar
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum