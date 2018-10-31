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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.809 -3,00 BIST ANKARA 112.881 0,32 BIST ANTALYA 44.238 -1,85 BIST BALIKESİR 48.032 0,55 BIST BURSA 143.397 0,65 BIST DENIZLI 71.022 1,15 BIST ISTANBUL 89.423 -0,81 BIST IZMIR 139.772 -1,00 BIST KAYSERI 255.697 1,82 BIST KOCAELI 230.848 5,09 BIST KONYA 54.420 0,14 BIST TEKIRDAĞ 164.827 0,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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