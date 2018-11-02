Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.450 2,59 BIST ANKARA 119.679 2,37 BIST ANTALYA 44.661 0,03 BIST BALIKESİR 48.544 -0,31 BIST BURSA 143.386 0,32 BIST DENIZLI 72.175 -0,31 BIST ISTANBUL 92.702 1,27 BIST IZMIR 144.416 -0,66 BIST KAYSERI 252.570 1,40 BIST KOCAELI 233.094 2,02 BIST KONYA 56.042 1,13 BIST TEKIRDAĞ 170.188 1,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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