Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.909 -2,29 BIST ANKARA 120.295 -1,14 BIST ANTALYA 44.643 -1,67 BIST BALIKESİR 49.872 1,70 BIST BURSA 138.480 -3,37 BIST DENIZLI 71.952 -1,23 BIST ISTANBUL 93.328 -0,53 BIST IZMIR 144.464 -1,30 BIST KAYSERI 261.096 0,72 BIST KOCAELI 234.085 -2,51 BIST KONYA 55.882 -0,75 BIST TEKIRDAĞ 164.700 -2,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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