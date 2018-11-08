Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.489 -2,55 BIST ANKARA 122.806 -0,49 BIST ANTALYA 44.772 -0,06 BIST BALIKESİR 47.975 -3,11 BIST BURSA 137.921 -1,40 BIST DENIZLI 71.721 -3,72 BIST ISTANBUL 92.482 -1,48 BIST IZMIR 140.774 -2,94 BIST KAYSERI 260.035 -2,64 BIST KOCAELI 223.285 -6,33 BIST KONYA 56.251 -0,31 BIST TEKIRDAĞ 163.004 -2,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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