Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.212 -0,91 BIST ANKARA 122.159 -1,63 BIST ANTALYA 44.700 -2,44 BIST BALIKESİR 47.497 0,25 BIST BURSA 129.823 -2,94 BIST DENIZLI 70.255 -1,97 BIST ISTANBUL 90.535 -1,82 BIST IZMIR 139.084 -0,54 BIST KAYSERI 252.122 -1,70 BIST KOCAELI 213.577 -0,70 BIST KONYA 56.150 -1,45 BIST TEKIRDAĞ 154.967 -3,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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