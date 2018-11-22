Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.030 -0,06 BIST ANKARA 121.669 -1,57 BIST ANTALYA 47.518 2,22 BIST BALIKESİR 46.963 -0,79 BIST BURSA 129.230 1,47 BIST DENIZLI 69.587 1,17 BIST ISTANBUL 91.972 0,29 BIST IZMIR 148.510 -1,44 BIST KAYSERI 252.527 -0,10 BIST KOCAELI 214.771 1,61 BIST KONYA 56.272 0,23 BIST TEKIRDAĞ 159.023 0,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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