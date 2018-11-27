Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.292 2,42 BIST ANKARA 123.563 -0,04 BIST ANTALYA 56.190 11,65 BIST BALIKESİR 48.192 1,82 BIST BURSA 132.451 -0,22 BIST DENIZLI 72.254 0,35 BIST ISTANBUL 94.488 0,37 BIST IZMIR 151.958 -1,31 BIST KAYSERI 255.449 -0,01 BIST KOCAELI 214.166 -0,09 BIST KONYA 58.902 3,00 BIST TEKIRDAĞ 159.979 -1,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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