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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.448 1,22 BIST ANKARA 127.455 1,47 BIST ANTALYA 53.387 5,45 BIST BALIKESİR 48.541 -1,30 BIST BURSA 135.240 0,77 BIST DENIZLI 75.039 2,76 BIST ISTANBUL 96.002 1,12 BIST IZMIR 153.839 0,22 BIST KAYSERI 275.905 5,71 BIST KOCAELI 221.178 2,95 BIST KONYA 59.562 2,03 BIST TEKIRDAĞ 161.905 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada şehir endekslerinin değişimi

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