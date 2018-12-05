Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.502 1,55 BIST ANKARA 126.000 0,80 BIST ANTALYA 54.147 4,56 BIST BALIKESİR 48.250 0,60 BIST BURSA 135.568 0,63 BIST DENIZLI 76.038 3,63 BIST ISTANBUL 94.412 0,50 BIST IZMIR 154.326 0,62 BIST KAYSERI 279.884 2,00 BIST KOCAELI 220.313 1,17 BIST KONYA 65.233 -0,29 BIST TEKIRDAĞ 160.072 -0,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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