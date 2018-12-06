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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 18:40 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.587 -1,56 BIST ANKARA 125.099 -0,72 BIST ANTALYA 54.345 0,37 BIST BALIKESİR 47.494 -1,57 BIST BURSA 133.433 -1,58 BIST DENIZLI 75.506 -0,70 BIST ISTANBUL 93.806 -0,64 BIST IZMIR 152.395 -1,25 BIST KAYSERI 272.752 -2,55 BIST KOCAELI 217.046 -1,48 BIST KONYA 66.898 2,55 BIST TEKIRDAĞ 158.761 -0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada şehir endekslerinin değişimi

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