Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.597 0,01 BIST ANKARA 126.069 0,78 BIST ANTALYA 53.527 -1,50 BIST BALIKESİR 47.512 0,04 BIST BURSA 132.699 -0,55 BIST DENIZLI 75.572 0,09 BIST ISTANBUL 94.177 0,40 BIST IZMIR 153.081 0,45 BIST KAYSERI 273.666 0,33 BIST KOCAELI 218.468 0,66 BIST KONYA 66.189 -1,06 BIST TEKIRDAĞ 159.492 0,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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