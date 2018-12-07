Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.886 0,16 BIST ANKARA 126.586 1,19 BIST ANTALYA 53.644 -1,29 BIST BALIKESİR 47.437 -0,12 BIST BURSA 132.032 -1,05 BIST DENIZLI 76.527 1,35 BIST ISTANBUL 93.689 -0,12 BIST IZMIR 154.178 1,17 BIST KAYSERI 275.327 0,94 BIST KOCAELI 221.537 2,07 BIST KONYA 66.746 -0,23 BIST TEKIRDAĞ 159.845 0,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum