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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 18:35 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.088 -0,43 BIST ANKARA 124.586 -1,58 BIST ANTALYA 54.169 0,98 BIST BALIKESİR 46.970 -0,98 BIST BURSA 129.291 -2,08 BIST DENIZLI 76.512 -0,02 BIST ISTANBUL 92.456 -1,32 BIST IZMIR 154.481 0,20 BIST KAYSERI 276.938 0,59 BIST KOCAELI 216.027 -2,49 BIST KONYA 62.672 -6,10 BIST TEKIRDAĞ 157.151 -1,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada şehir endekslerinin değişimi

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