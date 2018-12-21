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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.912 0,15 BIST ANKARA 117.896 1,16 BIST ANTALYA 54.830 -1,72 BIST BALIKESİR 43.886 1,00 BIST BURSA 124.537 0,05 BIST DENIZLI 80.141 -1,43 BIST ISTANBUL 92.634 -0,20 BIST IZMIR 147.976 -1,06 BIST KAYSERI 277.067 -0,16 BIST KOCAELI 209.901 -0,79 BIST KONYA 58.162 0,84 BIST TEKIRDAĞ 151.185 0,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada şehir endekslerinin değişimi

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