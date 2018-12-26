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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 18:44 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.055 0,85 BIST ANKARA 117.224 0,55 BIST ANTALYA 52.316 -3,36 BIST BALIKESİR 44.917 -0,24 BIST BURSA 123.613 0,19 BIST DENIZLI 79.588 1,03 BIST ISTANBUL 92.531 0,01 BIST IZMIR 146.268 -0,02 BIST KAYSERI 270.488 0,47 BIST KOCAELI 204.330 0,69 BIST KONYA 59.010 -0,43 BIST TEKIRDAĞ 149.470 -0,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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