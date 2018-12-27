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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.410 -0,94 BIST ANKARA 116.898 -0,28 BIST ANTALYA 52.027 -0,55 BIST BALIKESİR 44.481 -0,97 BIST BURSA 122.251 -1,10 BIST DENIZLI 81.204 2,03 BIST ISTANBUL 92.326 -0,22 BIST IZMIR 146.307 0,03 BIST KAYSERI 267.977 -0,93 BIST KOCAELI 204.539 0,10 BIST KONYA 57.882 -1,91 BIST TEKIRDAĞ 148.189 -0,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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