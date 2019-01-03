Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.384 -1,87 BIST ANKARA 110.647 -3,00 BIST ANTALYA 50.453 -2,28 BIST BALIKESİR 42.988 -1,61 BIST BURSA 118.348 -3,17 BIST DENIZLI 77.567 -1,66 BIST ISTANBUL 88.615 -2,32 BIST IZMIR 141.649 -0,97 BIST KAYSERI 261.948 -2,35 BIST KOCAELI 200.472 -0,39 BIST KONYA 56.794 -2,71 BIST TEKIRDAĞ 142.388 -3,67(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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