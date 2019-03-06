Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.777 -0,23 BIST ANKARA 126.293 -0,57 BIST ANTALYA 54.373 -1,04 BIST BALIKESİR 48.977 -0,05 BIST BURSA 153.753 -1,09 BIST DENIZLI 86.706 -0,09 BIST ISTANBUL 104.672 -0,66 BIST IZMIR 147.746 -1,62 BIST KAYSERI 366.454 1,59 BIST KOCAELI 249.805 -0,11 BIST KONYA 63.082 -2,19 BIST TEKIRDAĞ 180.029 1,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)