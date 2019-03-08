Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.895 -2,27 BIST ANKARA 123.318 -1,21 BIST ANTALYA 53.590 -0,32 BIST BALIKESİR 47.516 -0,24 BIST BURSA 147.289 -1,04 BIST DENIZLI 84.021 -1,92 BIST ISTANBUL 102.961 -0,47 BIST IZMIR 144.118 0,73 BIST KAYSERI 355.006 -3,02 BIST KOCAELI 244.352 -1,42 BIST KONYA 60.255 -1,12 BIST TEKIRDAĞ 169.611 -2,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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