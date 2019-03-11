Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.380 0,81 BIST ANKARA 121.178 -1,73 BIST ANTALYA 53.234 -0,66 BIST BALIKESİR 46.389 -2,37 BIST BURSA 143.361 -2,67 BIST DENIZLI 82.742 -1,52 BIST ISTANBUL 102.514 -0,43 BIST IZMIR 142.284 -1,27 BIST KAYSERI 364.101 2,56 BIST KOCAELI 244.814 0,19 BIST KONYA 59.945 -0,51 BIST TEKIRDAĞ 171.996 1,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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