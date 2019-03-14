Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.413 0,65 BIST ANKARA 122.464 0,87 BIST ANTALYA 52.239 -0,08 BIST BALIKESİR 45.885 0,21 BIST BURSA 146.085 0,81 BIST DENIZLI 81.488 0,01 BIST ISTANBUL 102.518 0,41 BIST IZMIR 145.044 1,43 BIST KAYSERI 357.295 1,23 BIST KOCAELI 249.991 -0,98 BIST KONYA 60.682 1,20 BIST TEKIRDAĞ 186.129 -1,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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