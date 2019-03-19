Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.395 0,80 BIST ANKARA 126.029 -0,04 BIST ANTALYA 54.593 -0,71 BIST BALIKESİR 47.514 0,21 BIST BURSA 145.231 -4,76 BIST DENIZLI 84.524 1,07 BIST ISTANBUL 103.645 0,87 BIST IZMIR 147.648 -0,11 BIST KAYSERI 369.460 1,74 BIST KOCAELI 258.038 3,28 BIST KONYA 62.055 -0,85 BIST TEKIRDAĞ 189.337 0,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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