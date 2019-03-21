Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.596 0,91 BIST ANKARA 123.142 -0,47 BIST ANTALYA 53.437 -0,32 BIST BALIKESİR 46.366 -0,59 BIST BURSA 140.813 -0,96 BIST DENIZLI 83.557 0,25 BIST ISTANBUL 102.083 0,02 BIST IZMIR 144.065 -0,19 BIST KAYSERI 365.738 0,16 BIST KOCAELI 251.325 -0,95 BIST KONYA 61.840 0,16 BIST TEKIRDAĞ 193.114 1,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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