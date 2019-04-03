Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.807 -0,09 BIST ANKARA 112.750 0,67 BIST ANTALYA 53.127 2,57 BIST BALIKESİR 44.622 1,55 BIST BURSA 131.415 2,08 BIST DENIZLI 77.911 0,03 BIST ISTANBUL 94.060 1,00 BIST IZMIR 136.003 0,13 BIST KAYSERI 343.104 0,84 BIST KOCAELI 224.866 -0,58 BIST KONYA 58.176 1,52 BIST TEKIRDAĞ 184.054 0,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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